Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим простым рецептом. По его словам, бургер в лаваше является не таким калорийным, как обычный, но точно очень вкусный.

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Бургер в лаваше

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов фарша из свинины или говядины;

– соль по вкусу;

– 2 лаваша;

– 100 граммов твердого сыра;

– половина синей луковицы;

– микс зелени по вкусу;

– 1 томат;

– 1 кислый огурец.

Для соуса:

– 2 чайные ложки майонеза;

– 2 чайные ложки кетчупа;

– 1 чайная ложка горчицы;

– паприка по вкусу.

Приготовление:

Сформируйте 2 котлеты, посолите и обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета. Лаваш разрежьте в одном месте до середины и условно поделите его на 4 части. На 1 часть положите соус, котлету и сыр, на 2 – синий лук, микс зелени и помидор, на 3 – кислый огурец, а на 4 – соус. Заверните и обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки.

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