Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво поделился своим простым рецептом. По его словам, бургер в лаваше является не таким калорийным, как обычный, но точно очень вкусный.

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Бургер в лаваше

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Сформируйте 2 котлеты, посолите и обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета.
  2. Лаваш разрежьте в одном месте до середины и условно поделите его на 4 части.
  3. На 1 часть положите соус, котлету и сыр, на 2 – синий лук, микс зелени и помидор, на 3 – кислый огурец, а на 4 – соус.
  4. Заверните и обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки.