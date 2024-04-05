Ваш муж будет в восторге: готовим невероятный бургер с секретным ингредиентом

Бургеры готовятся очень просто, а на вкус они невероятны. Попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт, и вы точно будете довольны.

В этом бургере есть авокадо. Оно придаст блюду невероятно нежного вкуса и пользы.

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Рецепт бургера

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 булочки для бургера (бриош);

– 1 авокадо;

– зелень (кале, руккола, листья салата) по вкусу;

– 500 граммов куриного фарша;

– тостовый сыр;

– джем из черной смородины по вкусу;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– 1 – 2 столовые ложки лимонного сока;

– 3 столовые ложки сметаны;

– кусочек масла;

– специи, соль по вкусу.

Приготовление:

К рубленому фаршу добавьте специи – багульник, можжевельник, чеснок, соль, перец и копченую грушу. Для соуса смешайте измельченный чеснок, лимонный сок и соль. Оставьте на 10 минут, после чего добавьте сметану и перемешайте. Авокадо разомните вилкой, добавьте немного лимона. Сформируйте котлету из половины фарша, пожарьте ее на сковороде, добавив немного сливочного масла. После того как котлета будет готова, выложите на нее тостовый сыр. Разрежьте булочки пополам, поджарьте на сковороде, где готовились котлеты. Соберите бургер и сразу же подавайте.