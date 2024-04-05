Ваш муж будет в восторге: готовим невероятный бургер с секретным ингредиентом
5 апреля 2024, 22:01Читати новину українською
Источник:valeria.matrokhina
Бургеры готовятся очень просто, а на вкус они невероятны. Попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт, и вы точно будете довольны.
В этом бургере есть авокадо. Оно придаст блюду невероятно нежного вкуса и пользы.
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Рецепт бургера
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 булочки для бургера (бриош);
– 1 авокадо;
– зелень (кале, руккола, листья салата) по вкусу;
– 500 граммов куриного фарша;
– тостовый сыр;
– джем из черной смородины по вкусу;
– 4 – 5 зубчиков чеснока;
– 1 – 2 столовые ложки лимонного сока;
– 3 столовые ложки сметаны;
– кусочек масла;
– специи, соль по вкусу.
Приготовление:
- К рубленому фаршу добавьте специи – багульник, можжевельник, чеснок, соль, перец и копченую грушу.
- Для соуса смешайте измельченный чеснок, лимонный сок и соль. Оставьте на 10 минут, после чего добавьте сметану и перемешайте.
- Авокадо разомните вилкой, добавьте немного лимона.
- Сформируйте котлету из половины фарша, пожарьте ее на сковороде, добавив немного сливочного масла. После того как котлета будет готова, выложите на нее тостовый сыр.
- Разрежьте булочки пополам, поджарьте на сковороде, где готовились котлеты.
- Соберите бургер и сразу же подавайте.