Быстрый и очень вкусный салат из пекинской капусты и кукурузы станет хорошим дополнением к ужину. Он также прекрасно подходит в качестве закуски на вечеринке.

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Рецепт салата из кукурузы

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Капусту разрежьте пополам.
  2. Мелко нашинкуйте ее.
  3. Нарежьте перец кубиками.
  4. Отцеженную кукурузу добавьте к капусте и перцу
  5. Смешайте майонез, сметану, соль, перец и паприку.
  6. Все тщательно перемешайте.

Как выбрать качественную кукурузу

Выберите банку с кукурузой, срок годности которой еще достаточно длинный. Чем длиннее срок годности, тем вероятнее, что кукуруза останется свежей и вкусной.

Проверьте, нет ли признаков повреждения банки: изгибов, царапин или коррозии. Это может быть признаком того, что консервы были повреждены или некорректно хранились. Перед покупкой можно просмотреть отзывы потребителей в интернете.