Быстрый и очень вкусный салат из пекинской капусты и кукурузы станет хорошим дополнением к ужину. Он также прекрасно подходит в качестве закуски на вечеринке.
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Рецепт салата из кукурузы
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Капусту разрежьте пополам.
- Мелко нашинкуйте ее.
- Нарежьте перец кубиками.
- Отцеженную кукурузу добавьте к капусте и перцу
- Смешайте майонез, сметану, соль, перец и паприку.
- Все тщательно перемешайте.
Как выбрать качественную кукурузу
Выберите банку с кукурузой, срок годности которой еще достаточно длинный. Чем длиннее срок годности, тем вероятнее, что кукуруза останется свежей и вкусной.
Проверьте, нет ли признаков повреждения банки: изгибов, царапин или коррозии. Это может быть признаком того, что консервы были повреждены или некорректно хранились. Перед покупкой можно просмотреть отзывы потребителей в интернете.