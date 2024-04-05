В этом бургере есть авокадо. Оно придаст блюду невероятно нежного вкуса и пользы.
Стоит попробовать 4 рецепта с селедкой ТМ "Водный Мир", от которых все будут в восторге
Рецепт бургера
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- К рубленому фаршу добавьте специи – багульник, можжевельник, чеснок, соль, перец и копченую грушу.
- Для соуса смешайте измельченный чеснок, лимонный сок и соль. Оставьте на 10 минут, после чего добавьте сметану и перемешайте.
- Авокадо разомните вилкой, добавьте немного лимона.
- Сформируйте котлету из половины фарша, пожарьте ее на сковороде, добавив немного сливочного масла. После того как котлета будет готова, выложите на нее тостовый сыр.
- Разрежьте булочки пополам, поджарьте на сковороде, где готовились котлеты.
- Соберите бургер и сразу же подавайте.