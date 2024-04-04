У цьому бургері є авокадо. Воно додасть страві неймовірно ніжного смаку та користі.
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Рецепт бургера
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- До рубленого фаршу додайте спеції – багульник, ялівець, часник, сіль, перець та копчену грушу.
- Для соусу змішайте подрібнений часник, лимонний сік та сіль. Залиште на 10 хвилин, після чого додайте сметану та перемішайте.
- Авокадо розімніть виделкою, додайте трішки лимону.
- Сформуйте котлету з половини фаршу, посмажте її на пательні, додавши трішки вершкового масла. Після того, як котлета буде готова, викладіть на неї тостовий сир.
- Розріжте булочки навпіл, підсмажте на пательні, де готувалися котлети.
- Зберіть бургер та одразу ж подавайте.