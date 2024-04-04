У цьому бургері є авокадо. Воно додасть страві неймовірно ніжного смаку та користі.

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Рецепт бургера

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. До рубленого фаршу додайте спеції – багульник, ялівець, часник, сіль, перець та копчену грушу.
  2. Для соусу змішайте подрібнений часник, лимонний сік та сіль. Залиште на 10 хвилин, після чого додайте сметану та перемішайте.
  3. Авокадо розімніть виделкою, додайте трішки лимону.
  4. Сформуйте котлету з половини фаршу, посмажте її на пательні, додавши трішки вершкового масла. Після того, як котлета буде готова, викладіть на неї тостовий сир.
  5. Розріжте булочки навпіл, підсмажте на пательні, де готувалися котлети.
  6. Зберіть бургер та одразу ж подавайте.