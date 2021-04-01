Как приготовить буррито: рецепт от Яны Балог
Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась с поклонниками рецептом буррито с курицей, который можно подать на обед. Обязательно попробуйте.
Источник:инстаграм Яни Балог
Буррито – мексиканское блюдо, которое готовится из мягкой пшеничной лепешки (тортильи) с добавлением начинки. Например, мясо, фасоль, рис, помидоры, сыр. Иногда добавляется салат, сметана или томатный соус на основе перца чили. Также разнообразные овощные салаты прекрасно дополнят блюдо.
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Рецепт буррито
- Для приготовления теста в миске тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Добавьте соль, воду, томатную пасту, масло. Замесите тесто, оставьте на 10-15 минут.
- Куриное филе тщательно помойте, нарежьте ломтиками.
- Чеснок, лук очистите, измельчите ножом.
- Морковь помойте, очистите, натрите на крупной терке.
- Сладкий перец помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Для начинки на сковороде обжарьте на растительном масле сухой базилик, чеснок и лук под крышкой до размягчения. Далее – добавьте морковь, мясо, перец, специи, кукурузу, бобы и томатную пасту, воду, табаско.
- Тесто разделите на 4 равные части, раскатайте лепешки. Разогрейте духовку, выложите на противень, отправьте запекаться в течение 2-3 минут.
- На корж выложите начинку, добавьте сыр, заверните в рулет. Запекайте на сковороде или в духовке 2 минуты с каждой стороны.
- Выложите на тарелку. Подавайте с овощами. Приятного аппетита!
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