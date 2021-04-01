Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась с поклонниками рецептом буррито с курицей, который можно подать на обед. Обязательно попробуйте.

Буррито – мексиканское блюдо, которое готовится из мягкой пшеничной лепешки (тортильи) с добавлением начинки. Например, мясо, фасоль, рис, помидоры, сыр. Иногда добавляется салат, сметана или томатный соус на основе перца чили. Также разнообразные овощные салаты прекрасно дополнят блюдо.

Читайте также Рецепт соуса для салата Кобб от Владимира Ярославского

Рецепт буррито

Ингредиенты для теста (4 тортильи):

– 150 граммов муки;

– 30 граммов томатной пасты;

– 50 граммов теплой воды;

– 25 граммов растительного масла;

– 7 граммов соли.

Для начинки:

– 200 граммов куриного филе;

– 50 граммов кукурузы;

– 50 граммов бобов;

– 50 граммов лука;

– 30 граммов моркови;

– 4 зубчика чеснока;

– 50 граммов томатной пасты и немного воды;

– 50 граммов болгарского перца;

– несколько ломтиков сыра;

– паприка;

– базилик;

– соль,

– перец;

– табаско.