Переможниця 10 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф" Яна Балог поділилась з шанувальниками рецептом буріто з курятиною, який можна подати на обід. Обов'язково спробуйте.

Буріто – мексиканська страва, що готується з м'якого пшеничного коржа (тортильї) з додаванням начинки. Наприклад, м'ясо, квасоля, рис, помідори, сир. Іноді додається салат, сметана або томатний соус на основі перцю чилі. Також різноманітні овочеві салати чудово доповнять страву.

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Рецепт буріто

Інгредієнти для тіста (4 тортильї):

– 150 грамів борошна;

– 30 грамів томатної пасти;

– 50 грамів теплої води;

– 25 грамів рослинної олії;

– 7 грамів солі.

Для начинки:

– 200 грамів курячого філе;

– 50 грамів кукурудзи;

– 50 грамів бобів;

– 50 грамів цибулі;

– 30 грамів моркви;

– 4 зубчики часнику;

– 50 грамів томатної пасти та трохи води;

– 50 грамів болгарського перцю;

– декілька скибочок сиру;

– паприка;

– базилік;

– сіль;

– перець;

– табаско.