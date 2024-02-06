Такого вы еще точно не ели: древний рецепт бурышника – картофельного пирога родом из Гуцульщины

6 февраля 2024, 19:36
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Источник:

myroslava_pekariuk

В украинской кухне есть очень много вкуснейших блюд. О некоторых из них почему-то несправедливо забывают.

Одним из таких является бурышник. Этот картофельный пирог готовится довольно просто, а вкус имеет незабываемый.

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Рецепт гуцульского картофельного пирога с картофелем

  • Время: 1 час
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 800 граммов картофельного пюре;
– 150 граммов мелкой кукурузной крупы;
– 80 граммов кукурузной крупы грубого помола;
– 2 яйца;
– 100 граммов карпатской брынзы с травами;
– 100 граммов домашней брынзы;
– 50 граммов масла;
– укроп;
– соль.

Мачанка:
– 4 столовые ложки сметаны;
– 2 столовые ложки домашней брынзы;
– 2 зубчика чеснока;
– укроп.

Приготовление:

  1. Картофель помойте, почистьте, нарежьте, посолите и сварите до готовности. Затем слейте воду и сделайте пюре.
  2. В отдельной мисочке взбейте яйца. Добавьте к картофельному пюре мелкую кукурузную крупу, 40 граммов кукурузной крупы грубого помола, взбитые яйца, соль и вымешайте тесто.
  3. Смешайте два вида брынзы и нарезанный укроп.
  4. Посыпьте поверхность кукурузной крупой грубого помола и сформируйте из картофеля лепешку. Внутри сделайте углубление и выложите туда брынзу. Аккуратно защипните края и снова руками слепите приплюснутую лепешку.
  5. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
  6. Тем временем приготовьте мачанку. Смешайте до однородности сметану, чеснок, укроп и брынзу.
  7. Когда бурышник испечется, обжарьте его на разогретой сковороде в масле на медленном огне по 5 минут с каждой стороны.
  8. Посыпьте пирог брынзой, укропом, нарежьте на куски и подавайте с мачанкой.

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Автор: Ольга Котів