Одним из таких является бурышник. Этот картофельный пирог готовится довольно просто, а вкус имеет незабываемый.
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Рецепт гуцульского картофельного пирога с картофелем
- Время: 1 час
- Порций: 8
Приготовление:
- Картофель помойте, почистьте, нарежьте, посолите и сварите до готовности. Затем слейте воду и сделайте пюре.
- В отдельной мисочке взбейте яйца. Добавьте к картофельному пюре мелкую кукурузную крупу, 40 граммов кукурузной крупы грубого помола, взбитые яйца, соль и вымешайте тесто.
- Смешайте два вида брынзы и нарезанный укроп.
- Посыпьте поверхность кукурузной крупой грубого помола и сформируйте из картофеля лепешку. Внутри сделайте углубление и выложите туда брынзу. Аккуратно защипните края и снова руками слепите приплюснутую лепешку.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
- Тем временем приготовьте мачанку. Смешайте до однородности сметану, чеснок, укроп и брынзу.
- Когда бурышник испечется, обжарьте его на разогретой сковороде в масле на медленном огне по 5 минут с каждой стороны.
- Посыпьте пирог брынзой, укропом, нарежьте на куски и подавайте с мачанкой.