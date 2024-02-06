Одним из таких является бурышник. Этот картофельный пирог готовится довольно просто, а вкус имеет незабываемый.

Будет вкусно Исчезнет со стола за секунду: рецепт роскошной запеканки с картофелем и сосисками

Рецепт гуцульского картофельного пирога с картофелем

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 800 граммов картофельного пюре;

– 150 граммов мелкой кукурузной крупы;

– 80 граммов кукурузной крупы грубого помола;

– 2 яйца;

– 100 граммов карпатской брынзы с травами;

– 100 граммов домашней брынзы;

– 50 граммов масла;

– укроп;

– соль. Мачанка:

– 4 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки домашней брынзы;

– 2 зубчика чеснока;

– укроп.

Приготовление:

Картофель помойте, почистьте, нарежьте, посолите и сварите до готовности. Затем слейте воду и сделайте пюре. В отдельной мисочке взбейте яйца. Добавьте к картофельному пюре мелкую кукурузную крупу, 40 граммов кукурузной крупы грубого помола, взбитые яйца, соль и вымешайте тесто. Смешайте два вида брынзы и нарезанный укроп. Посыпьте поверхность кукурузной крупой грубого помола и сформируйте из картофеля лепешку. Внутри сделайте углубление и выложите туда брынзу. Аккуратно защипните края и снова руками слепите приплюснутую лепешку. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Тем временем приготовьте мачанку. Смешайте до однородности сметану, чеснок, укроп и брынзу. Когда бурышник испечется, обжарьте его на разогретой сковороде в масле на медленном огне по 5 минут с каждой стороны. Посыпьте пирог брынзой, укропом, нарежьте на куски и подавайте с мачанкой.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный капустняк по рецепту участницы "МастерШеф".