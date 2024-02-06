Однією з таких є буришник. Цей картопляний пиріг готується доволі просто, а смакує незабутньо.

Буде смачно Зникне зі столу за секунду: рецепт розкішної запіканки з картоплею та сосисками

Рецепт гуцульського картопляного пирога

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти:

– 800 грамів картопляного пюре;

– 150 грамів дрібної кукурудзяної крупи;

– 80 грамів кукурудзяної крупи грубого помелу;

– 2 яйця;

– 100 грамів карпатської бринзи з травами;

– 100 грамів домашньої бринзи;

– 50 грамів масла;

– кріп;

– сіль. Мачанка:

– 4 столові ложки сметани;

– 2 столові ложки домашньої бринзи;

– 2 зубчики часнику;

– кріп.

Приготування:

Картоплю помийте, почистьте, наріжте, посоліть та зваріть до готовності. Потім злийте воду та зробіть пюре. В окремій мисочці збийте яйця. Додайте до картопляного пюре дрібну кукурудзяну крупу, 40 грамів кукурудзяної крупи грубого помелу, збиті яйця, сіль та вимішайте тісто. Змішайте два види бринзи та нарізаний кріп. Посипте поверхню кукурудзяною крупою грубого помелу та сформуйте з картоплі паляницю. Всередині зробіть заглиблення і викладіть туди бринзу. Акуратно защипніть краї та знову руками зліпіть приплескану паляницю. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин. Тим часом приготуйте мачанку. Змішайте до однорідності сметану, часник, кріп і бринзу. Коли буришник спечеться, обсмажте його на розігрітій пательні в маслі на повільному вогні по 5 хвилин з кожного боку. Посипте пиріг бринзою, кропом, наріжте на шматки та подавайте з мачанкою.

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