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Рецепт запеканки из картофеля и сосисок

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Овощи нарежьте кубиком, а чеснок измельчите.
  2. Включите духовку разогреваться до 210 градусов.
  3. В форму для запекания выложите нарезанный лук, морковь, перец, картофель и сосиски, полейте оливковым маслом и медом.
  4. Посыпьте сушеным тимьяном и нарезанным чесноком. Приправьте запеканку солью и перцем и тщательно перемешайте.
  5. Запекайте 20 минут, перемешайте и запекайте еще 20 минут. Подавайте запеканку с картофелем и сосисками горячей.