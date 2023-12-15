Встречаем Новый год вкусно: подборка самых интересных рецептов бутербродов с красной рыбой

Можно приготовить как теплые, так и холодные бутерброды. Выбирайте рецепт закуски по своему вкусу.

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Канапе с красной рыбой и брынзой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Порежьте багет. По желанию подсушите кусочки в тостере.
  2. Томаты порежьте кружочками, брынзу и рыбу – пластинами.
  3. Соберите канапе в следующем порядке – хлеб, томат, брынза, рыба.
  4. Прежде чем нанизывать канапе, проткните шпажкой одну маслину и красиво сложенную пластинку огурца.

Горячие бутерброды с красной рыбой

  • Время: 30 минут
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. Сварите рыбу, опустив ее в кипящую воду. Время варки составляет около 8 минут.
  2. Булочки разрежьте на две части и смажьте их майонезом.
  3. Натрите творог на крупной или мелкой терке, как больше нравится.
  4. На булочку выложите готовую рыбу, разломанную на кусочки и посыпьте ее натертым сыром.
  5. Поставьте бутерброды в духовку до того момента, пока не начнет запекаться сырная шапка.

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Бутерброды с рыбой и авокадо

  • Время: 30 минут
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. Разрежьте багет на кусочки. По желанию подсушите в тостере.
  2. Приготовьте пасту из очищенного авокадо – или разомните его с помощью вилки или мелко порежьте. Добавьте ложку сока лимона и посолите.
  3. Рыбу нарежьте пластинами.
  4. Хлеб смажьте пастой с авокадо, положите салатный лист и кусочек рыбы.
  5. С помощью шпажки украсьте канапе оливкой или маслиной, а также зеленью.

Приятного аппетита!