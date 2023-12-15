Зустрічаємо Новий рік смачно: підбірка найцікавіших рецептів канапок з червоною рибою

Можна приготувати як теплі, так і холодні канапки. Обирайте рецепт закуски на свій смак.
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Канапе з червоною рибою і бринзою
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Поріжте багет. За бажанням підсушіть шматочки в тостері.
- Томати поріжте кружальцями, бринзу і рибу – пластинами.
- Зберіть канапе в наступному порядку – хліб, томат, бринза, риба.
- Перш ніж нанизувати канапе, проштрикніть шпажкою одну маслину і гарно складену пластинку огірка.
Гарячі бутерброди з червоною рибою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Зваріть рибу, опустивши її в киплячу воду. Час варіння становить близько 8 хвилин.
- Булочки розріжте на дві частини та змастіть їх майонезом.
- Натріть сир на великій чи дрібній тертці, як більше подобається.
- На булочку викладіть готову рибу, розламану на шматочки, та посипте її натертим сиром.
- Поставте канапки в духовку до того моменту, поки не почне запікатися сирна шапка.
Канапки з лососем прикрасять ваш святковий стіл / Фото Unsplash
Бутерброди з рибою та авокадо
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 5
Приготування:
- Розріжте багет на шматочки. За бажанням підсушіть у тостері.
- Приготуйте пасту з очищеного авокадо – або розімніть його за допомогою виделки або дрібно поріжте. Додайте ложку соку лимона та посоліть
- Рибу наріжте пластинами.
- Хліб змастіть пастою авокадо, покладіть салатний лист і шматочок риби.
- За допомогою шпажки прикрасьте канапе оливкою або маслиною, а також зеленню.
Смачного!