Зустрічаємо Новий рік смачно: підбірка найцікавіших рецептів канапок з червоною рибою

Можна приготувати як теплі, так і холодні канапки. Обирайте рецепт закуски на свій смак.

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Канапе з червоною рибою і бринзою

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– багет;

– 300 грамів малосольної червоної риби;

– 250 грамів бринзи;

– 1 великий томат або пара невеликих;

– невеликий огірок;

– маслини.

Приготування:

Поріжте багет. За бажанням підсушіть шматочки в тостері. Томати поріжте кружальцями, бринзу і рибу – пластинами. Зберіть канапе в наступному порядку – хліб, томат, бринза, риба. Перш ніж нанизувати канапе, проштрикніть шпажкою одну маслину і гарно складену пластинку огірка.

Гарячі бутерброди з червоною рибою

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 5 маленьких пшеничних або житніх булочок;

– 250 грамів риби;

– 150 грамів твердого сиру;

– майонез.

Приготування:

Зваріть рибу, опустивши її в киплячу воду. Час варіння становить близько 8 хвилин. Булочки розріжте на дві частини та змастіть їх майонезом. Натріть сир на великій чи дрібній тертці, як більше подобається. На булочку викладіть готову рибу, розламану на шматочки, та посипте її натертим сиром. Поставте канапки в духовку до того моменту, поки не почне запікатися сирна шапка.



Канапки з лососем прикрасять ваш святковий стіл / Фото Unsplash

Бутерброди з рибою та авокадо

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– багет;

– 200 грамів червоної риби;

– авокадо;

– листовий салат;

– 1 столова ложка соку лимона;

– зелень для подачі;

– оливки або маслини.

Приготування:

Розріжте багет на шматочки. За бажанням підсушіть у тостері. Приготуйте пасту з очищеного авокадо – або розімніть його за допомогою виделки або дрібно поріжте. Додайте ложку соку лимона та посоліть Рибу наріжте пластинами. Хліб змастіть пастою авокадо, покладіть салатний лист і шматочок риби. За допомогою шпажки прикрасьте канапе оливкою або маслиною, а також зеленню.

Смачного!

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