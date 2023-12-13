Бутерброды со шпротами готовятся в считанные минуты. Если хотите их разнообразить, воспользуйтесь этой вкусной подборкой.

Будет вкусно Как приготовить курицу в духовке: советы, которые сделают любимое блюдо еще более аппетитным

Бутерброды со шпротами и лимоном

Время: 20 минут

Приготовление:

  1. Хлеб обжарьте на растительном масле.
  2. После охлаждения смажьте хрустящие ломтики майонезом.
  3. Сверху выложите шпроты, кружочек или половинку кусочка лимона и украсьте зеленью.

Их сметут со стола в считанные минуты: небанальные идеи бутербродов со шпротами
Бутерброды со шпротами – классика новогоднего стола / Фото depositphotos

Бутерброды со шпротами и соленым огурцом

Время: 10 минут

Приготовление:

  1. Кусочки тостового хлеба порежьте пополам на узкие прямоугольники или по диагонали на треугольники.
  2. Смажьте их майонезом, выложите сверху шпроты, кружочки огурцов и украсьте зеленью.

Бутерброды со шпротами, яйцом и сыром

Время: 20 минут

Приготовление:

  1. Яйца отварите, почистите и нарежьте на кружочки.
  2. Сыр натрите на мелкой терке.
  3. Ломтики хлеба смажьте майонезом, выложите яйца, шпроты, оливки и сыр.
  4. Готовые бутерброды украсьте зеленью.

Их сметут со стола в считанные минуты: небанальные идеи бутербродов со шпротами
Яйцо отлично подходит к шпротам / Фото Shutterstock

Бутерброды со шпротами в духовке

Время: 30 минут

Приготовление:

  1. Чеснок выдавите через пресс и перемешайте с майонезом.
  2. Смажьте полученным соусом хлеб.
  3. Далее выложите кружочки помидоров, сверху шпроты и посыпьте это любимым сыром.
  4. Противень застелите пергаментом и переложите на него бутерброды.
  5. Выпекайте около 10 минут при температуре 170 градусов.

Приятного аппетита!