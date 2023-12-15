Встречаем Новый год вкусно: подборка самых интересных рецептов бутербродов с красной рыбой
15 декабря 2023, 16:43Читати новину українською
Источник:Vkusnoo
Бутерброды с красной рыбой – вкусная и очень полезная закуска. Хорошие канапе способны стать настоящим украшением вашего праздничного стола.
Можно приготовить как теплые, так и холодные бутерброды. Выбирайте рецепт закуски по своему вкусу.
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Канапе с красной рыбой и брынзой
- Время: 15 минут
- Порций: 6
– багет;
– 300 граммов малосольной красной рыбы;
– 250 граммов брынзы;
– 1 большой томат или пара небольших;
– небольшой огурец;
– маслины.
Приготовление:
- Порежьте багет. По желанию подсушите кусочки в тостере.
- Томаты порежьте кружочками, брынзу и рыбу – пластинами.
- Соберите канапе в следующем порядке – хлеб, томат, брынза, рыба.
- Прежде чем нанизывать канапе, проткните шпажкой одну маслину и красиво сложенную пластинку огурца.
Горячие бутерброды с красной рыбой
- Время: 30 минут
- Порций: 5
– 5 маленьких пшеничных или ржаных булочек;
– 250 граммов рыбы;
– 150 граммов твердого сыра;
– майонез.
Приготовление:
- Сварите рыбу, опустив ее в кипящую воду. Время варки составляет около 8 минут.
- Булочки разрежьте на две части и смажьте их майонезом.
- Натрите творог на крупной или мелкой терке, как больше нравится.
- На булочку выложите готовую рыбу, разломанную на кусочки и посыпьте ее натертым сыром.
- Поставьте бутерброды в духовку до того момента, пока не начнет запекаться сырная шапка.
Бутерброды с лососем украсят ваш праздничный стол / Фото Unsplash
Бутерброды с рыбой и авокадо
- Время: 30 минут
- Порций: 5
– багет;
– 200 граммов красной рыбы;
– авокадо;
– листовой салат;
– 1 столовая ложка сока лимона;
– зелень для подачи;
– оливки или маслины.
Приготовление:
- Разрежьте багет на кусочки. По желанию подсушите в тостере.
- Приготовьте пасту из очищенного авокадо – или разомните его с помощью вилки или мелко порежьте. Добавьте ложку сока лимона и посолите.
- Рыбу нарежьте пластинами.
- Хлеб смажьте пастой с авокадо, положите салатный лист и кусочек рыбы.
- С помощью шпажки украсьте канапе оливкой или маслиной, а также зеленью.
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