Їх зметуть зі столу за лічені хвилини: небанальні ідеї бутербродів зі шпротами

Бутерброди зі шпротами готуються за лічені хвилини. Якщо хочете їх якось урізноманітнити, скористайтеся цією смачною підбіркою.
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Бутерброди зі шпротами та лимоном
Час: 20 хвилин
Приготування:
- Хліб обсмажте на олії.
- Після охолодження змастіть хрусткі скибочки майонезом.
- Зверху викладіть шпроти, кружечок або половинку шматочка лимона і прикрасьте зеленню.
Бутерброди зі шпротами – класика новорічного стола / Фото depositphotos
Бутерброди зі шпротами та солоним огірком
Час: 10 хвилин
Приготування:
- Шматочки тостового хліба поріжте навпіл на вузькі прямокутники або по діагоналі на трикутники.
- Намажте їх майонезом, викладіть зверху шпроти, кружечки огірків і прикрасьте зеленню.
Бутерброди зі шпротами, яйцем і сиром
Час: 20 хвилин
Приготування:
- Яйця відваріть, почистьте і наріжте на кружечки.
- Сир натріть на дрібній тертці.
- Скибочки хліба змастіть майонезом, викладіть яйця, шпроти, оливки та сир.
- Готові канапки прикрасьте зеленню.
Яйце чудово пасує до шпротів / Фото Shutterstock
Бутерброди зі шпротами в духовці
Час: 30 хвилин
Приготування:
- Часник видавіть через прес і перемішайте з майонезом.
- Намажте отриманим соусом хліб.
- Далі викладіть кружечки помідорів, зверху шпроти та посипте це все улюбленим сиром.
- Деко застеліть пергаментом і перекладіть на нього бутерброди.
- Випікайте близько 10 хвилин при температурі 170 градусів.
Смачного!