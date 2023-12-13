Бутерброди зі шпротами готуються за лічені хвилини. Якщо хочете їх якось урізноманітнити, скористайтеся цією смачною підбіркою.

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Бутерброди зі шпротами та лимоном

Час: 20 хвилин

Приготування:

  1. Хліб обсмажте на олії.
  2. Після охолодження змастіть хрусткі скибочки майонезом.
  3. Зверху викладіть шпроти, кружечок або половинку шматочка лимона і прикрасьте зеленню.

Їх зметуть зі столу за лічені хвилини: небанальні ідеї бутербродів зі шпротами
Бутерброди зі шпротами – класика новорічного стола / Фото depositphotos

Бутерброди зі шпротами та солоним огірком

Час: 10 хвилин

Приготування:

  1. Шматочки тостового хліба поріжте навпіл на вузькі прямокутники або по діагоналі на трикутники.
  2. Намажте їх майонезом, викладіть зверху шпроти, кружечки огірків і прикрасьте зеленню.

Бутерброди зі шпротами, яйцем і сиром

Час: 20 хвилин

Приготування:

  1. Яйця відваріть, почистьте і наріжте на кружечки.
  2. Сир натріть на дрібній тертці.
  3. Скибочки хліба змастіть майонезом, викладіть яйця, шпроти, оливки та сир.
  4. Готові канапки прикрасьте зеленню.

Їх зметуть зі столу за лічені хвилини: небанальні ідеї бутербродів зі шпротами
Яйце чудово пасує до шпротів / Фото Shutterstock

Бутерброди зі шпротами в духовці

Час: 30 хвилин

Приготування:

  1. Часник видавіть через прес і перемішайте з майонезом.
  2. Намажте отриманим соусом хліб.
  3. Далі викладіть кружечки помідорів, зверху шпроти та посипте це все улюбленим сиром.
  4. Деко застеліть пергаментом і перекладіть на нього бутерброди.
  5. Випікайте близько 10 хвилин при температурі 170 градусів.

Смачного!