Их сметут со стола в считанные минуты: небанальные идеи бутербродов со шпротами

13 декабря 2023, 10:54
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Источник:

УНИАН

На большинстве украинских праздничных столов всегда есть бутерброды со шпротами. Хотя это блюдо и стало традиционным, оно никогда не надоедает.

Бутерброды со шпротами готовятся в считанные минуты. Если хотите их разнообразить, воспользуйтесь этой вкусной подборкой.

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Бутерброды со шпротами и лимоном

Время: 20 минут

Ингредиенты:
– хлеб,
– шпроты,
– лимон,
– зелень,
– майонез,
– масло для жарки.

Приготовление:

  1. Хлеб обжарьте на растительном масле.
  2. После охлаждения смажьте хрустящие ломтики майонезом.
  3. Сверху выложите шпроты, кружочек или половинку кусочка лимона и украсьте зеленью.


Бутерброды со шпротами – классика новогоднего стола / Фото depositphotos

Бутерброды со шпротами и соленым огурцом

Время: 10 минут

Ингредиенты:
– тостовый хлеб;
– шпроты;
– несколько соленых огурцов;
– майонез;
– петрушка.

Приготовление:

  1. Кусочки тостового хлеба порежьте пополам на узкие прямоугольники или по диагонали на треугольники.
  2. Смажьте их майонезом, выложите сверху шпроты, кружочки огурцов и украсьте зеленью.

Если заменить соленый огурец свежим, то у вас также получатся безумно вкусные бутерброды со шпротами.

Бутерброды со шпротами, яйцом и сыром

Время: 20 минут

Ингредиенты:
– ржаной хлеб;
– яйца;
– оливки;
– шпроты;
– майонез;
– зелень;
– сыр.

Приготовление:

  1. Яйца отварите, почистите и нарежьте на кружочки.
  2. Сыр натрите на мелкой терке.
  3. Ломтики хлеба смажьте майонезом, выложите яйца, шпроты, оливки и сыр.
  4. Готовые бутерброды украсьте зеленью.


Яйцо отлично подходит к шпротам / Фото Shutterstock

Бутерброды со шпротами в духовке

Время: 30 минут

Ингредиенты:
– хлеб;
– шпроты;
– несколько помидоров;
– сыр;
– чеснок;
– майонез.

Приготовление:

  1. Чеснок выдавите через пресс и перемешайте с майонезом.
  2. Смажьте полученным соусом хлеб.
  3. Далее выложите кружочки помидоров, сверху шпроты и посыпьте это любимым сыром.
  4. Противень застелите пергаментом и переложите на него бутерброды.
  5. Выпекайте около 10 минут при температуре 170 градусов.

Приятного аппетита!

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Автор: Ольга Котів