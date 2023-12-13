Их сметут со стола в считанные минуты: небанальные идеи бутербродов со шпротами
13 декабря 2023, 10:54Читати новину українською
Источник:УНИАН
На большинстве украинских праздничных столов всегда есть бутерброды со шпротами. Хотя это блюдо и стало традиционным, оно никогда не надоедает.
Бутерброды со шпротами готовятся в считанные минуты. Если хотите их разнообразить, воспользуйтесь этой вкусной подборкой.
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Бутерброды со шпротами и лимоном
Время: 20 минутИнгредиенты:
– хлеб,
– шпроты,
– лимон,
– зелень,
– майонез,
– масло для жарки.
Приготовление:
- Хлеб обжарьте на растительном масле.
- После охлаждения смажьте хрустящие ломтики майонезом.
- Сверху выложите шпроты, кружочек или половинку кусочка лимона и украсьте зеленью.
Бутерброды со шпротами – классика новогоднего стола / Фото depositphotos
Бутерброды со шпротами и соленым огурцом
Время: 10 минутИнгредиенты:
– тостовый хлеб;
– шпроты;
– несколько соленых огурцов;
– майонез;
– петрушка.
Приготовление:
- Кусочки тостового хлеба порежьте пополам на узкие прямоугольники или по диагонали на треугольники.
- Смажьте их майонезом, выложите сверху шпроты, кружочки огурцов и украсьте зеленью.
Если заменить соленый огурец свежим, то у вас также получатся безумно вкусные бутерброды со шпротами.
Бутерброды со шпротами, яйцом и сыром
Время: 20 минутИнгредиенты:
– ржаной хлеб;
– яйца;
– оливки;
– шпроты;
– майонез;
– зелень;
– сыр.
Приготовление:
- Яйца отварите, почистите и нарежьте на кружочки.
- Сыр натрите на мелкой терке.
- Ломтики хлеба смажьте майонезом, выложите яйца, шпроты, оливки и сыр.
- Готовые бутерброды украсьте зеленью.
Яйцо отлично подходит к шпротам / Фото Shutterstock
Бутерброды со шпротами в духовке
Время: 30 минутИнгредиенты:
– хлеб;
– шпроты;
– несколько помидоров;
– сыр;
– чеснок;
– майонез.
Приготовление:
- Чеснок выдавите через пресс и перемешайте с майонезом.
- Смажьте полученным соусом хлеб.
- Далее выложите кружочки помидоров, сверху шпроты и посыпьте это любимым сыром.
- Противень застелите пергаментом и переложите на него бутерброды.
- Выпекайте около 10 минут при температуре 170 градусов.
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