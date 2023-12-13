Отличная идея для закуски: порадуйте гостей бутербродами с тунцом
13 декабря 2023, 18:24Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Бутерброды могут стать формой гастрономического искусства, которая поразит своим вкусом. Вкусный перекус с тунцом, рукколой, медовой горчицей и луком может стать звездой вашего стола.
Бутерброды с тунцом очень легко готовить, а еще они выглядят красиво, что превращает их в праздничное блюдо. Будьте уверены – гости точно попросят рецепт.
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Рецепт бутербродов с тунцом
- Время: 20 минут
- Порций: 1
– ломтик хлеба;
– сливочное масло по вкусу;
– несколько листочков рукколы;
– четверть банки тунца в масле;
– 1 яйцо;
– медовая горчица по вкусу;
– несколько тонко нарезанных ломтиков лука.
Приготовление:
- Сварите яйцо до полукрутости (на это уйдет 9 минут).
- Слегка поджарьте хлеб в тостере и дайте ему остыть. Намажьте маслом.
- Разложите листья рукколы, кусочки тунца и ломтики яиц.
- Полейте горчицей и посыпьте измельченным луком.
- Приправить солью и перцем.
Совет
- Также можно смешать столовую ложку обыкновенной горчицы с половиной чайной ложки меда.