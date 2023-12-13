Бутерброды с тунцом очень легко готовить, а еще они выглядят красиво, что превращает их в праздничное блюдо. Будьте уверены – гости точно попросят рецепт.

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Рецепт бутербродов с тунцом

  • Время: 20 минут
  • Порций: 1

Так просто и очень вкусно / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  1. Сварите яйцо до полукрутости (на это уйдет 9 минут).
  2. Слегка поджарьте хлеб в тостере и дайте ему остыть. Намажьте маслом.
  3. Разложите листья рукколы, кусочки тунца и ломтики яиц.
  4. Полейте горчицей и посыпьте измельченным луком.
  5. Приправить солью и перцем.

Совет

  • Также можно смешать столовую ложку обыкновенной горчицы с половиной чайной ложки меда.