Бутерброды с тунцом очень легко готовить, а еще они выглядят красиво, что превращает их в праздничное блюдо. Будьте уверены – гости точно попросят рецепт.
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Рецепт бутербродов с тунцом
- Время: 20 минут
- Порций: 1
Так просто и очень вкусно / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Сварите яйцо до полукрутости (на это уйдет 9 минут).
- Слегка поджарьте хлеб в тостере и дайте ему остыть. Намажьте маслом.
- Разложите листья рукколы, кусочки тунца и ломтики яиц.
- Полейте горчицей и посыпьте измельченным луком.
- Приправить солью и перцем.
Совет
- Также можно смешать столовую ложку обыкновенной горчицы с половиной чайной ложки меда.