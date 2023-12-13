Бутерброды с тунцом очень легко готовить, а еще они выглядят красиво, что превращает их в праздничное блюдо. Будьте уверены – гости точно попросят рецепт.

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Рецепт бутербродов с тунцом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 1

Так просто и очень вкусно / Фото kwestia smaku

Ингредиенты:

– ломтик хлеба;

– сливочное масло по вкусу;

– несколько листочков рукколы;

– четверть банки тунца в масле;

– 1 яйцо;

– медовая горчица по вкусу;

– несколько тонко нарезанных ломтиков лука.

Приготовление:

Сварите яйцо до полукрутости (на это уйдет 9 минут). Слегка поджарьте хлеб в тостере и дайте ему остыть. Намажьте маслом. Разложите листья рукколы, кусочки тунца и ломтики яиц. Полейте горчицей и посыпьте измельченным луком. Приправить солью и перцем.

Совет

Также можно смешать столовую ложку обыкновенной горчицы с половиной чайной ложки меда.

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