Этот бюджетный и вкусный салат стал классикой новогоднего стола. Несмотря на то, что есть множество версий приготовления Оливье, мы предлагаем сделать традиционную с вареной колбасой.

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Рецепт классического Оливье

  • Врем: 55 минут
  • Порций: 8

Классика, которая никогда не устареет: рецепт классического Оливье на Новый год
Оливье можно подавать даже в тарталетках / Фото Depositphotos

Приготовление:

  1. Вымытые картофель, морковь и яйца отварите и охладите. Картошку лучше варить заранее, так будет легче ее нарезать.
  2. Очистите овощи и яйца. Нарежьте картофель, морковь, колбасу, огурцы, яйца и лук кубиками.
  3. Добавьте зеленый горошек, посолите, поперчите и заправьте майонезом.
  4. Украсьте салат зеленью и подавайте.