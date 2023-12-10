Этот бюджетный и вкусный салат стал классикой новогоднего стола. Несмотря на то, что есть множество версий приготовления Оливье, мы предлагаем сделать традиционную с вареной колбасой.
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Рецепт классического Оливье
- Врем: 55 минут
- Порций: 8
Оливье можно подавать даже в тарталетках / Фото Depositphotos
Приготовление:
- Вымытые картофель, морковь и яйца отварите и охладите. Картошку лучше варить заранее, так будет легче ее нарезать.
- Очистите овощи и яйца. Нарежьте картофель, морковь, колбасу, огурцы, яйца и лук кубиками.
- Добавьте зеленый горошек, посолите, поперчите и заправьте майонезом.
- Украсьте салат зеленью и подавайте.