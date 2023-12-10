Этот бюджетный и вкусный салат стал классикой новогоднего стола. Несмотря на то, что есть множество версий приготовления Оливье, мы предлагаем сделать традиционную с вареной колбасой.

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Рецепт классического Оливье

Врем : 55 минут

: 55 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 6 картофелин;

– 2 морковки;

– 400 граммов вареной колбасы;

– 5 соленых огурцов;

– 4 яйца;

– 1 луковица;

– 300 граммов майонеза;

– 400 граммов зеленого горошка;

– соль, перец, зелень по вкусу.



Оливье можно подавать даже в тарталетках / Фото Depositphotos

Приготовление:

Вымытые картофель, морковь и яйца отварите и охладите. Картошку лучше варить заранее, так будет легче ее нарезать. Очистите овощи и яйца. Нарежьте картофель, морковь, колбасу, огурцы, яйца и лук кубиками. Добавьте зеленый горошек, посолите, поперчите и заправьте майонезом. Украсьте салат зеленью и подавайте.

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