Бутерброди з тунцем дуже легко готувати, а ще вони мають красивий вигляд, що перетворює їх на святкову страву. Будьте певні – гості точно попросять рецепт.

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Рецепт канапок з тунцем

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 1

Так просто і дуже смачно / Фото kwestia smaku

Інгредієнти:

– скибочка хліба;

– вершкове масло до смаку;

– кілька листочків руколи;

– чверть банки тунця в олії;

– 1 яйце;

– медова гірчиця до смаку;

– кілька тонко нарізаних скибочок цибулі.

Приготування:

Зваріть яйце до напівкрутості (на це піде 9 хвилин). Злегка підсмажте хліб у тостері та дайте йому охолонути. Намажте маслом. Розкладіть листя руколи, шматочки тунця і скибочки яєць. Полийте гірчицею і посипте подрібненою цибулею. Приправити сіллю і перцем.

Порада

Також можна змішати столову ложку звичайної гірчиці з половиною чайної ложки меду.

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