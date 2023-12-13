Бутерброди з тунцем дуже легко готувати, а ще вони мають красивий вигляд, що перетворює їх на святкову страву. Будьте певні – гості точно попросять рецепт.
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Рецепт канапок з тунцем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 1
Так просто і дуже смачно / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Зваріть яйце до напівкрутості (на це піде 9 хвилин).
- Злегка підсмажте хліб у тостері та дайте йому охолонути. Намажте маслом.
- Розкладіть листя руколи, шматочки тунця і скибочки яєць.
- Полийте гірчицею і посипте подрібненою цибулею.
- Приправити сіллю і перцем.
Порада
- Також можна змішати столову ложку звичайної гірчиці з половиною чайної ложки меду.