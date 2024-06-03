Одним ингредиентов является сироп из бузины. Его можно использовать не только в лимонадах или коктейлях, но и в десертах.

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Лимонад из бузины

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты для лимонада:

– 75 граммов бузинового сиропа;

– 50 граммов льда;

– 200 граммов газированной воды;

– несколько долек лимона;

– мята или тархун по желанию.

Бузиновый сироп:

– литр воды;

– 500 граммов сахара;

– 40 граммов лимонного сока;

– 300 граммов цветов бузины.

Смотрите, как приготовить лимонад из бузины: видео

Приготовление:

Для бузинового сиропа смешайте воду, сахар и лимонный сок. Доведите до кипения. В банку поместите цветы бузины. Залейте их сиропом, накройте крышкой и дайте остыть. Для хранения процедите сироп в бутылку и поставьте в холодильник. Для лимонада смешайте бузиновый сироп, лед, газировку, несколько долек лимона и мяту.

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