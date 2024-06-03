Одним ингредиентов является сироп из бузины. Его можно использовать не только в лимонадах или коктейлях, но и в десертах.
Будет вкусно Домашние будут просить добавки: рецепт фантастических оладий с клубникой от Ярославского
Лимонад из бузины
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Смотрите, как приготовить лимонад из бузины: видео
Приготовление:
- Для бузинового сиропа смешайте воду, сахар и лимонный сок.
- Доведите до кипения. В банку поместите цветы бузины.
- Залейте их сиропом, накройте крышкой и дайте остыть. Для хранения процедите сироп в бутылку и поставьте в холодильник.
- Для лимонада смешайте бузиновый сироп, лед, газировку, несколько долек лимона и мяту.