Одним ингредиентов является сироп из бузины. Его можно использовать не только в лимонадах или коктейлях, но и в десертах.

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Лимонад из бузины

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Смотрите, как приготовить лимонад из бузины: видео

Приготовление:

  1. Для бузинового сиропа смешайте воду, сахар и лимонный сок.
  2. Доведите до кипения. В банку поместите цветы бузины.
  3. Залейте их сиропом, накройте крышкой и дайте остыть. Для хранения процедите сироп в бутылку и поставьте в холодильник.
  4. Для лимонада смешайте бузиновый сироп, лед, газировку, несколько долек лимона и мяту.