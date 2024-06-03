Судья "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился своим пошаговым рецептом. Обязательно воплотите его в жизнь.
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Оладьи с клубникой
- Время: 35 минут
- Порций: 2
Смотрите, как готовить оладьи с клубникой: видео
Приготовление:
- Смешайте кефир и клубнику. Взбейте блендером до однородной консистенции.
- Добавьте яйцо и сахар, после чего перемешайте венчиком.
- Добавьте муку, разрыхлитель и снова перемешайте. Нагрейте сковороду, добавьте немного масла без запаха.
- На сковороду ложкой выложите тесто, формируя оладьи. Обжарьте до золотистости с обеих сторон.
- Клубнику помойте, почистьте и нарежьте. Для соуса 150 граммов клубники прогрейте с лимонным соком и сахаром до кипения.
- Готовые оладьи полейте горячим клубничным соусом, положите ложку взбитых сливок с сахаром или жирной сметаны и украсьте клубникой.