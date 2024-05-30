Почти во всех аптеках продается это удивительное зелье. Его можно приготовить и из лепестков, и из плодов, и из корней.

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Сироп из лепестков получается изумительно ароматным. Перерабатывать сырье необходимо сразу же после сбора, иначе оно завянет. Мыть лепестки не рекомендуется.

Сироп из лепестков шиповника

Время : 30 минут + 12 часов на настаивание

: 30 минут + 12 часов на настаивание Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 литр воды;

– 50 граммов свежих шиповниковых лепестков;

– 700 граммов сахара.

Приготовление:

Сначала лепестки шиповника следует опустить в кипящий сироп из сахара и воды, который должен покипеть перед этим чуть больше, чем 5 минут. После этого выключите плиту и оставьте сироп настаиваться в течение 12 часов. Далее охлажденный настой пропустите через сито и еще раз прокипятите. Горячая жидкость получится тягучей. Горячий сироп разлейте по стерильным банкам или бутылкам и плотно закрутите крышками.

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