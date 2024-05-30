Почти во всех аптеках продается это удивительное зелье. Его можно приготовить и из лепестков, и из плодов, и из корней.
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Сироп из лепестков получается изумительно ароматным. Перерабатывать сырье необходимо сразу же после сбора, иначе оно завянет. Мыть лепестки не рекомендуется.
Сироп из лепестков шиповника
- Время: 30 минут + 12 часов на настаивание
- Порций: 6
Приготовление:
- Сначала лепестки шиповника следует опустить в кипящий сироп из сахара и воды, который должен покипеть перед этим чуть больше, чем 5 минут.
- После этого выключите плиту и оставьте сироп настаиваться в течение 12 часов.
- Далее охлажденный настой пропустите через сито и еще раз прокипятите. Горячая жидкость получится тягучей. Горячий сироп разлейте по стерильным банкам или бутылкам и плотно закрутите крышками.