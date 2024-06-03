Одним інгредієнтів є сироп з бузини. Його можна використовувати не лише у лимонадах чи коктейлях, а ще й у десертах.
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Лимонад з бузини
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
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Приготування:
- Для бузинового сиропу змішайте воду, цукор та лимонний сік.
- Доведіть до кипіння. У банку помістіть квіти бузини.
- Залийте їх сиропом, накрийте кришкою та дайте охолонути. Для зберігання процідіть сироп у пляшку і поставте в холодильник.
- Для лимонаду змішайте бузиновий сироп, лід, газовану воду, кілька часточок лимона та м'яту.