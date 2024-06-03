Одним інгредієнтів є сироп з бузини. Його можна використовувати не лише у лимонадах чи коктейлях, а ще й у десертах.

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Лимонад з бузини

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти для лимонаду:

– 75 грамів бузинового сиропу;

– 50 грамів льоду;

– 200 грамів газованої води;

– кілька часток лимона;

– м'ята або тархун за бажанням.

Бузиновий сироп:

– літр води;

– 500 грамів цукру;

– 40 грамів лимонного соку;

– 300 грамів квітів бузини.

Дивіться, як приготувати лимонад з бузини: відео

Приготування:

Для бузинового сиропу змішайте воду, цукор та лимонний сік. Доведіть до кипіння. У банку помістіть квіти бузини. Залийте їх сиропом, накрийте кришкою та дайте охолонути. Для зберігання процідіть сироп у пляшку і поставте в холодильник. Для лимонаду змішайте бузиновий сироп, лід, газовану воду, кілька часточок лимона та м'яту.

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