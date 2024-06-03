То, что надо в жару: готовим сказочно вкусный бузиновый лимонад

Если вы никогда не пили лимонад с цветами бузины, обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Он прекрасно утоляет жажду.

Одним ингредиентов является сироп из бузины. Его можно использовать не только в лимонадах или коктейлях, но и в десертах.

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Лимонад из бузины

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

– 75 граммов бузинового сиропа;– 50 граммов льда;– 200 граммов газированной воды;– несколько долек лимона;– мята или тархун по желанию.– литр воды;– 500 граммов сахара;– 40 граммов лимонного сока;– 300 граммов цветов бузины.

Смотрите, как приготовить лимонад из бузины: видео

Приготовление: