То, что надо в жару: готовим сказочно вкусный бузиновый лимонад

3 июня 2024, 20:59
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yaroslavskyi_vova

Если вы никогда не пили лимонад с цветами бузины, обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Он прекрасно утоляет жажду.

Одним ингредиентов является сироп из бузины. Его можно использовать не только в лимонадах или коктейлях, но и в десертах.

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Лимонад из бузины

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты для лимонада:
– 75 граммов бузинового сиропа;
– 50 граммов льда;
– 200 граммов газированной воды;
– несколько долек лимона;
– мята или тархун по желанию.
Бузиновый сироп:
– литр воды;
– 500 граммов сахара;
– 40 граммов лимонного сока;
– 300 граммов цветов бузины.

Смотрите, как приготовить лимонад из бузины: видео

Приготовление:

  1. Для бузинового сиропа смешайте воду, сахар и лимонный сок.
  2. Доведите до кипения. В банку поместите цветы бузины.
  3. Залейте их сиропом, накройте крышкой и дайте остыть. Для хранения процедите сироп в бутылку и поставьте в холодильник.
  4. Для лимонада смешайте бузиновый сироп, лед, газировку, несколько долек лимона и мяту.

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Автор: Ольга Котів