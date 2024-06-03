То, что надо в жару: готовим сказочно вкусный бузиновый лимонад
3 июня 2024, 20:59Читати новину українською
Источник:yaroslavskyi_vova
Если вы никогда не пили лимонад с цветами бузины, обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Он прекрасно утоляет жажду.
Одним ингредиентов является сироп из бузины. Его можно использовать не только в лимонадах или коктейлях, но и в десертах.
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Лимонад из бузины
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 75 граммов бузинового сиропа;
– 50 граммов льда;
– 200 граммов газированной воды;
– несколько долек лимона;
– мята или тархун по желанию.
Бузиновый сироп:
– литр воды;
– 500 граммов сахара;
– 40 граммов лимонного сока;
– 300 граммов цветов бузины.
Смотрите, как приготовить лимонад из бузины: видео
Приготовление:
- Для бузинового сиропа смешайте воду, сахар и лимонный сок.
- Доведите до кипения. В банку поместите цветы бузины.
- Залейте их сиропом, накройте крышкой и дайте остыть. Для хранения процедите сироп в бутылку и поставьте в холодильник.
- Для лимонада смешайте бузиновый сироп, лед, газировку, несколько долек лимона и мяту.