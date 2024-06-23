Вафельные рулетики готовятся просто и быстро. Их вкус вас поразит.
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Вафельные рулетики с картофелем и сосисками
- Время: 40 минут
- Порций: 4
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Приготовление:
- Почистите и отварите картофель до готовности. Растолките его в пюре.
- На вафлю выложите горячий картофель и сосиски. Заверните в рулетик.
- Рулетик порежьте на порционные кусочки. Взбейте яйца со щепоткой соли.
- Каждый ломтик рулетика окуните в яйца и жарьте на сковороде до золотистости с обеих сторон.