Вафельні рулетики готуються просто і швидко. Їхній смак вас вразить.

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Вафельні рулетики з картоплею та сосисками

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як приготувати вафельні рулетики: відео

Приготування:

  1. Почистьте та відваріть картоплю до готовності. Розтовчіть її в пюре.
  2. На вафлю викладіть гарячу картоплю і сосиски. Загорніть в рулетик.
  3. Рулетик поріжте на порційні шматочки. Збийте яйця з дрібкою солі.
  4. Кожну скибочку рулетика занурте в яйця та смажте на пательні до золотистості з обох сторін.