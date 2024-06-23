Вафельні рулетики готуються просто і швидко. Їхній смак вас вразить.
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Вафельні рулетики з картоплею та сосисками
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
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Приготування:
- Почистьте та відваріть картоплю до готовності. Розтовчіть її в пюре.
- На вафлю викладіть гарячу картоплю і сосиски. Загорніть в рулетик.
- Рулетик поріжте на порційні шматочки. Збийте яйця з дрібкою солі.
- Кожну скибочку рулетика занурте в яйця та смажте на пательні до золотистості з обох сторін.