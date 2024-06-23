Такое блюдо может украсить даже праздничный стол. Обязательно воспользуйтесь этим рецептом.
Стоит попробовать Молодой картофель с мясом: приготовьте идеальное блюдо для семейного ужина
Молодой картофель с курицей
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Зеленый лук нарежьте, а очищенный чеснок расплющите ножом.
- Картофель хорошо помойте, почистите и порежьте пополам. Положите его в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль и поставьте вариться на средний огонь. Доведите до кипения, после чего слейте воду.
- В кастрюле или котелке, который можно потом поставить в духовку, разогрейте масло. Куриные бедра посолите и выложите шкуркой вниз. Подрумяньте и переверните. Когда окорочка станут золотистыми и с другой стороны, переложите их на чистую тарелку.
- В кастрюлю или котелок партиями выложите картошку срезом вниз. Каждую подрумяньте.
- В глубокой миске смешайте все ингредиенты для соуса.
- Верните мясо в кастрюлю к картофелю. Добавьте чеснок и соус. Посолите по вкусу. Доведите до кипения.
- Далее либо допеките 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке, или тушите, не прикрывая крышкой, 30 – 40 минут на плите на минимальном огне. Готовое блюдо оставьте на 10 минут, после чего посыпьте зеленым луком.