Такое блюдо может украсить даже праздничный стол. Обязательно воспользуйтесь этим рецептом.

Стоит попробовать Молодой картофель с мясом: приготовьте идеальное блюдо для семейного ужина

Молодой картофель с курицей

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 куриных окорочка;

– 8 молодых картофелин;

– 1 головка чеснока;

– половина пучка зеленого лука;

– 50 миллилитров растительного масла;

– соль, перец по вкусу.

Соус:

– 300 миллилитров воды;

– 150 миллилитров сливок 33%;

– 100 миллилитров белого десертного вина;

– 5 граммов французской горчицы.

Приготовление:

Зеленый лук нарежьте, а очищенный чеснок расплющите ножом. Картофель хорошо помойте, почистите и порежьте пополам. Положите его в кастрюлю, залейте водой, добавьте соль и поставьте вариться на средний огонь. Доведите до кипения, после чего слейте воду. В кастрюле или котелке, который можно потом поставить в духовку, разогрейте масло. Куриные бедра посолите и выложите шкуркой вниз. Подрумяньте и переверните. Когда окорочка станут золотистыми и с другой стороны, переложите их на чистую тарелку. В кастрюлю или котелок партиями выложите картошку срезом вниз. Каждую подрумяньте. В глубокой миске смешайте все ингредиенты для соуса. Верните мясо в кастрюлю к картофелю. Добавьте чеснок и соус. Посолите по вкусу. Доведите до кипения. Далее либо допеките 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке, или тушите, не прикрывая крышкой, 30 – 40 минут на плите на минимальном огне. Готовое блюдо оставьте на 10 минут, после чего посыпьте зеленым луком.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить молодой картофель со сметаной и чесноком.