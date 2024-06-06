Они придадут ему невероятный вкус и аромат. Обязательно воплотите в жизнь этот рецепт.

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Молодой картофель с чесноком и сметаной

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Почистьте и отварите молодой картофель до готовности в подсоленной воде. Затем процедите и оставьте в кастрюле.
  2. Лук почистьте и нарежьте кубиками или полукольцами. Поджарьте на растительном масле до золотистости, добавьте сметану, соль, черный перец и перемешайте.
  3. В отваренный картофель добавьте зажарку, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп.
  4. Накройте крышкой и потрясите кастрюлю несколько секунд, чтобы все смешалось.