Быстрая закуска за считанные гривны: готовим из вафель

23 июня 2024, 15:55
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Источник:

nelly.cooking

Вкусное блюдо не обязательно должно быть дорогим. Попробуйте воспользоваться этим простым рецептом.

Вафельные рулетики готовятся просто и быстро. Их вкус вас поразит.

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Вафельные рулетики с картофелем и сосисками

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– упаковка сосисок;
– 5 картофелин;
– упаковка вафельных коржей;
– 3 – 4 яйца.

Смотрите, как приготовить вафельные рулетики: видео

Приготовление:

  1. Почистите и отварите картофель до готовности. Растолките его в пюре.
  2. На вафлю выложите горячий картофель и сосиски. Заверните в рулетик.
  3. Рулетик порежьте на порционные кусочки. Взбейте яйца со щепоткой соли.
  4. Каждый ломтик рулетика окуните в яйца и жарьте на сковороде до золотистости с обеих сторон.
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Автор: Ольга Котів