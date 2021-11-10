Крем-суп из сладких перцев – отличное блюдо для питательного обеда. Его можно также подать к праздничному столу, так как вид у него словно из ресторана.

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Рецепт крем-супа из сладких перцев

  • Время: 50 минут
  • Порции: 2


Крем-суп из сладких перцев / Фото со страницы Яны Станишевской

Приготовление:

  1. Вымойте перцы и удалите семена из серединок.
  1. Покройте противень для выпекания перцев слоем пищевой фольги.
  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  1. В оливковое масло добавьте веточку свежего розмарина и немного примните ее кулинарной кистью.
  1. Выложите на противень перцы и смажьте маслом.
  1. Почистите чеснок от шелухи и выложите к перцам.
  1. Выпекайте их в духовке в течение 20 минут. Далее уменьшите градусы в духовке до 190 и выпекайте еще 15 минут.

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  1. Готовые перцы охладите и снимите кожуру.
  1. Переложите филе сладких перцев в чашу блендера вместе с выпеченным чесноком и измельчите все в однородную массу.
  1. Разлейте крем-суп по тарелкам, сверху обязательно поперчите его и добавьте немного соли.
  1. В центр тарелки выложите целый шарик бурраты и подавайте блюдо к столу. Приятного аппетита!