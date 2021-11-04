Для тех, у кого времени всегда в обрез, это блюдо – просто находка. Перец, запеченный в духовке с ароматными травами, получается нереально вкусным!

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В общем, не теряйте времени – готовьте аппетитную итальянскую закуску вместе с нами!

Очень вкусно делать брускеты с таким перцем, или можно его использовать в салаты или основные блюда, как дополнительный гарнир,
– советует Владимир Ярославский.

Рецепт сладких перцев по-итальянски

  • Время: 30 – 60 минут
  • Порции: 4 – 6


Перец по-итальянски / Фото со страницы Владимира Ярославского

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте перцы, освободите от семен и разрежьте каждый пополам.
  2. Смажьте кожицу перцев оливковым маслом.


Перцы по-итальянски / Фото со страницы Владимира Ярославского

  1. Разогрейте духовку до 180 – 200 градусов с верхним обдувом.
  1. Выложите перцы на противень.

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  1. Отправьте перцы в духовку запекаться до тех пор, пока кожица не подгорит.


Перцы по-итальянски / Фото со страницы Владимира Ярославского

  1. Выньте противень с перцами из духовки и накройте пищевой фольгой.
  2. Дайте овощам остыть и снимите с них кожицу.


Перцы по-итальянски / Фото со страницы Владимира Ярославского

  1. Перцы посолите, приправьте измельченным чесноком, свежей петрушкой, тимьяном и полейте оливковым маслом и бальзамическим уксусом.


Перцы по-итальянски / Фото со страницы Владимира Ярославского

  1. Подавайте закуску с козьим сыром.

Приятного аппетита!