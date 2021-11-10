Якщо у вас залежалися солодкі перці, а фарширувати їх не має бажання, ми пропонуємо вам приготувати з них поживний крем-суп. Рецепт доволі простий, більшість процесів за вас зробить техніка, тому ми сміло можемо назвати цю страву легкою для початківців.