Быстро, диетично и полезно: рецепт домашнего крем-супа из сладких перцев
10 ноября 2021 , 17:31Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Если у вас залежались сладкие перцы, а фаршировать их нет желания, мы предлагаем вам приготовить из них питательный крем-суп. Рецепт довольно простой, большинство процессов за вас сделает техника, потому мы смело можем назвать это блюдо легким для начинающих.
Крем-суп из сладких перцев – отличное блюдо для питательного обеда. Его можно также подать к праздничному столу, так как вид у него словно из ресторана.
Читайте также Легко, быстро и со вкусом: топ-3 необычных блюда из курицы, которые покорят всю семью
Рецепт крем-супа из сладких перцев
- Время: 50 минут
- Порции: 2
Крем-суп из сладких перцев / Фото со страницы Яны Станишевской
– 8 – 10 штук перца капия;
– 4 штуки сладких болгарских перцев;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– веточка розмарина;
– соль;
– черный молотый перец;
– 4 зубчика чеснока;
– 2 штуки бурраты.
Приготовление:
- Вымойте перцы и удалите семена из серединок.
- Покройте противень для выпекания перцев слоем пищевой фольги.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- В оливковое масло добавьте веточку свежего розмарина и немного примните ее кулинарной кистью.
- Выложите на противень перцы и смажьте маслом.
- Почистите чеснок от шелухи и выложите к перцам.
- Выпекайте их в духовке в течение 20 минут. Далее уменьшите градусы в духовке до 190 и выпекайте еще 15 минут.
Тоже вкусно Перец по-итальянски – аппетитная овощная закуска на скорую руку
- Готовые перцы охладите и снимите кожуру.
- Переложите филе сладких перцев в чашу блендера вместе с выпеченным чесноком и измельчите все в однородную массу.
- Разлейте крем-суп по тарелкам, сверху обязательно поперчите его и добавьте немного соли.
- В центр тарелки выложите целый шарик бурраты и подавайте блюдо к столу. Приятного аппетита!