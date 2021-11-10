Быстро, диетично и полезно: рецепт домашнего крем-супа из сладких перцев

17:31

Если у вас залежались сладкие перцы, а фаршировать их нет желания, мы предлагаем вам приготовить из них питательный крем-суп. Рецепт довольно простой, большинство процессов за вас сделает техника, потому мы смело можем назвать это блюдо легким для начинающих.