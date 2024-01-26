Гранат багатий калієм, магнієм, кальцієм, залізом, натрієм, хромом і марганцем. Вживаючи його регулярно, у вас вийде нормалізувати тиск, зміцнити імунітет і налагодити роботу шлунково-кишкового тракту.
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Найкращі способи почистити гранат
Є безліч способів почистити гранат. Пропонуємо скористатися трьома з них. Ці методи дійсно ефективні та прості.
Зразково-показовий спосіб
Такий спосіб підійде, якщо гранат потрібно почистити красиво. Наприклад, для фруктового букета або до святкового столу.
- Візьміть гранат в руки й зріжте з нього шкірку зверху, не зачіпаючи зерна.
- Зробіть кілька надрізів по всій поверхні зверху до низу, не дорізаючи до кінця.
- Акуратно розкрийте гранат руками.
- Видаліть білі перегородки та подавайте.
Радикальний спосіб
Цей метод підійде, якщо гранатові зерна потрібні для салату.
- Розріжте гранат навпіл, візьміть одну його частину і тримайте над посудиною шкіркою вгору.
- Стукайте ложкою або лопаткою по гранату до тих пір, поки всі зерна не опиняться в тарілці.
- Не варто підіймати гранат занадто високо, щоб бризки не розліталися.
Вологий спосіб
В даному варіанті доведеться використовувати воду. Він займає більше часу, ніж попередні два, але ні бризок, ні плям від соку точно не буде.
- Спочатку відріжте шкірку зверху "кришечкою".
- Зробіть на гранаті кілька надрізів і занурте фрукт в глибоку миску, наповнену водою.
- Під водою руками дістаньте зерна, а потім пролийте воду через друшляк і відокремте їх від рідини.