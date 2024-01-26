Начинка может быть на ваш вкус. Однако в этом рецепте используются вишни.
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Рецепт закарпатских кифликов
- Время: 13 часов
- Порций: 10
Приготовление:
- К муке добавьте щепотку соли, ванильный сахар, смалец и разотрите в крошку. Далее добавьте воду и уксус. Замесите тесто и поставьте его в холодильник на 12 часов.
- Разделите тесто пополам. Каждую часть раскатайте в круг диаметром 25 сантиметров. Далее разрежьте каждый на 16 треугольных частей, на каждую из которых выложите вишни. Сверните рогалики.
- Выпекайте кифлики в разогретой до 210 градусов духовке 15 – 20 минут. Охладите и посыпьте сахарной пудрой.