Элементарный лайфхак, который перевернет вашу жизнь: как быстро почистить окуня

Воспользуйтесь этими простыми советами, чтобы почистить окуня. С ними все пройдет быстро и безболезненно.

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Как почистить окуня, не снимая кожу

  1. Вскипятите чайник воды.
  2. Выложите рыбу в умывальник и ошпарьте ее кипятком.
  3. После этого начните чистить окуня ножом.
  4. Чешуя будет сниматься без проблем, а кожа будет оставаться на месте.

Чистка окуня вместе с кожей

Если вы не любите кожу или планируете готовить только филе окуня, то вам отлично подойдет этот способ.

  1. Сделайте надрезы с обеих сторон от верхнего плавника.
  2. Извлеките плавник.
  3. Снимите кожу вместе с чешуей.
  4. Сделайте продольные надрезы вдоль позвоночника и отделите филе

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Почистить окуня можно даже солью / Фото Media FisherGo

Чистка с помощью соли

  1. Хорошо помойте окуня и оставьте немного просушиться.
  2. Возьмите большую поваренную соль и щедро посыпьте ею рыбу.
  3. После этого миску с окунем отправьте в холодное и темное место.
  4. На следующий день, когда окунь хорошо просолится, кожу можно будет снять вместе с чешуей. Для этого нужно только подцепить ее ножом.