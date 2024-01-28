Имбирь придает пикантности всему – от супов до карри и жареных овощей. Однако его очищение может показаться несколько медленным делом.

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Нужно ли чистить имбирь

Около 99,9% рецептов требуют очистки имбиря перед тем, как измельчить или натереть его на терке. Если вы когда-нибудь чистили имбирь самостоятельно, то знаете, что это очень хлопотно, независимо от того, как вы это делаете – ложкой или ножом.

Когда недавно на командном совещании спросили, какие наши самые большие кухонные секреты, подавляющее большинство редакторов признались в одном и том же: мы не чистим свежий имбирь перед тем, как натереть его на терке или измельчить, даже если в рецепте указано, что это нужно делать,

– рассказала Шила Пракаш, автор The Kitchn.

Вместо этого нужно:

хорошо промыть имбирь прохладной водой, чтобы удалить любую грязь,

обрезать части, которые не нравятся,

использовать микротерку, чтобы натереть столько, сколько нужно.



Имбирь можно не чистить / Фото Unsplash

Во время натирания большая часть кожуры отрывается сама по себе, и если она отрывается большими кусками, ее можно легко убрать из натертой мякоти.

Если этого не происходит и она смешивается с мякотью, то не стоит волноваться, потому что она настолько тонкая, что не повлияет на вкус блюда.

"Мало того, что отказаться от очищения гораздо проще, да еще и уменьшается количество пищевых отходов, а кожа сохраняет полезные питательные вещества, и вы получаете выгоду от этого. Это выигрыш для всех, и мы, как редакторы кулинарных журналов, полностью одобряем это", – подытожила Пракаш.

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