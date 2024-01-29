Елементарний лайфхак, який переверне ваше життя: як швидко почистити окуня

Скористайтеся цими простими порадами, щоб почистити окуня. З ними все мине швидко і безболісно.

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Як почистити окуня, не знімаючи шкіру

Закип'ятіть чайник води. Викладіть рибу в умивальник та обшпарте її окропом. Після цього почніть чистити окуня ножем. Луска зніматиметься без проблем, а шкіра залишатиметься на місці.

Чистка окуня разом зі шкірою

Якщо ви не любите шкіру або плануєте готувати лише філе окуня, то вам відмінно підійде цей спосіб.

Зробіть надрізи по обидва боки від верхнього плавника. Вийміть плавник. Зніміть шкіру разом з лускою. Зробіть поздовжні надрізи уздовж хребта та відділіть філе



Почистити окуня можна навіть сіллю / Фото Media FisherGo

Чистка за допомогою солі

Добре помийте окуня і залиште трохи просушитися. Візьміть велику кухонну сіль і щедро посипте нею рибу. Після цього миску з окунем відправте в холодне і темне місце. Наступного дня, коли окунь добре просолиться, шкірку можна буде зняти разом з лускою. Для цього треба лише підчепити її ножем.

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