Элементарный лайфхак, который перевернет вашу жизнь: как быстро почистить окуня
29 января 2024, 20:50Читати новину українською
Источник:Media FisherGo
Многие не любят чистить рыбу, потому что это тяжело и грязно. Однако существуют простые лайфхаки, значительно облегчающие этот процесс.
Воспользуйтесь этими простыми советами, чтобы почистить окуня. С ними все пройдет быстро и безболезненно.
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Как почистить окуня, не снимая кожу
- Вскипятите чайник воды.
- Выложите рыбу в умывальник и ошпарьте ее кипятком.
- После этого начните чистить окуня ножом.
- Чешуя будет сниматься без проблем, а кожа будет оставаться на месте.
Чистка окуня вместе с кожей
Если вы не любите кожу или планируете готовить только филе окуня, то вам отлично подойдет этот способ.
- Сделайте надрезы с обеих сторон от верхнего плавника.
- Извлеките плавник.
- Снимите кожу вместе с чешуей.
- Сделайте продольные надрезы вдоль позвоночника и отделите филе
Почистить окуня можно даже солью / Фото Media FisherGo
Чистка с помощью соли
- Хорошо помойте окуня и оставьте немного просушиться.
- Возьмите большую поваренную соль и щедро посыпьте ею рыбу.
- После этого миску с окунем отправьте в холодное и темное место.
- На следующий день, когда окунь хорошо просолится, кожу можно будет снять вместе с чешуей. Для этого нужно только подцепить ее ножом.