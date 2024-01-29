Элементарный лайфхак, который перевернет вашу жизнь: как быстро почистить окуня

Многие не любят чистить рыбу, потому что это тяжело и грязно. Однако существуют простые лайфхаки, значительно облегчающие этот процесс.

Воспользуйтесь этими простыми советами, чтобы почистить окуня. С ними все пройдет быстро и безболезненно.

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Как почистить окуня, не снимая кожу

Вскипятите чайник воды. Выложите рыбу в умывальник и ошпарьте ее кипятком. После этого начните чистить окуня ножом. Чешуя будет сниматься без проблем, а кожа будет оставаться на месте.

Чистка окуня вместе с кожей

Если вы не любите кожу или планируете готовить только филе окуня, то вам отлично подойдет этот способ.

Сделайте надрезы с обеих сторон от верхнего плавника. Извлеките плавник. Снимите кожу вместе с чешуей. Сделайте продольные надрезы вдоль позвоночника и отделите филе



Почистить окуня можно даже солью / Фото Media FisherGo

Чистка с помощью соли

Хорошо помойте окуня и оставьте немного просушиться. Возьмите большую поваренную соль и щедро посыпьте ею рыбу. После этого миску с окунем отправьте в холодное и темное место. На следующий день, когда окунь хорошо просолится, кожу можно будет снять вместе с чешуей. Для этого нужно только подцепить ее ножом.