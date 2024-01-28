Спробуйте скористатися цими порадами. З ними чищення риби мине, як по маслу.

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Чищення риби окропом

Кухарі в рибних ресторанах часто просто заливають рибу окропом, щоб легко позбутися луски.

Рибу поміщають в каструлю і виливають на неї окріп. Вода має повністю покривати рибу.

Після окропу рибу занурюють в холодну воду.

Далі досить провести ножем проти росту лусочок і вони легко знімуться, не забруднюючи поверхню.

Цей метод особливо ефективний для молодої та дрібної риби.

Чищення в каструлі

Рибу можна також можна просто почистити, якщо замочити її в каструлі з холодною водою на 15 хвилин. Цей спосіб трохи розм'якшить луску, що дозволить зняти її акуратно.

Рибу чистять ножем прямо в каструлі, починаючи з хвоста і просуваючись до голови. Луска залишається у воді й не розлітається навколо.

Чищення за допомогою скребка і газети

Якщо риба занадто велика і її незручно чистити в каструлі, то використайте газету. Так вона не ковзатиме по столу, а весь бруд залишиться на папері.

Очищайте рибу за допомогою залізного кухонного скребка, роблячи рухи від хвоста до голови. Щоб вона не ковзала в руці, намочіть пальці та посипте їх сіллю.

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