Для того чтобы размягчить капустный лист, часто используют микроволновку, духовку или кипяток. 24 канал нашел другой способ, который не только значительно ускорит процесс, но и оставит меньше меньше грязной посуды на кухне.

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Секрет опытных хозяек

Для приготовления голубцов листики нужно правильно заготовить. Разделите кочан капусты на четыре части и снимите верхние листья. Их выбросьте, а нижние слои разложите на доске.

Возьмите молоток для отбивных, и аккуратно отбейте листья с одной стороны. В процессе они могут немного порваться.

Традиционное блюдо на праздничном столе / Фото unsplash

Выложите любимую начинку на каждый лист и тщательно сверните. Если вам попадут небольшие листья, положите их так, чтобы они покрывали друг друга и заверните.

Оставшиеся листочки или твердые частицы не выбрасывайте – ими можно выстелить дно кастрюли, в которой будут вариться голубцы.

Если вы несгибаемый традиционалист и выбираете только классические способы подготовки листьев капусты, то и здесь у нас есть несколько секретов.