Возможно ли приготовить десерт за 20 минут: торт "Кокосовое облако" на скорую руку

4 февраля 2024, 20:41
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Источник:

инстаграм szefowa_kuchni

Такой десерт идеально подходит для выходных, торт просто тает во рту. Его можно сделать всего за несколько минут и без лишних усилий.

Выходные должны быть ленивыми, беззаботными и сладкими. Есть идеальное кулинарное решение для завершения недели. Торт "Кокосовое облако" сладкий, воздушный, кремовый и кокосовый, а готовится всего за несколько минут.

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Рецепт торта "Кокосовое облако"

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 750 миллилитров сливок 30-36% сливок;
– 3 столовые ложки сахарной пудры;
– 90 грамм кокосовой стружки;
– 2 пакетика загустителя для сливок;
– 350 грамм печенья из какао;
– 300 грамм варенья.

 

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Приготовление:

  1. Холодные сливки взбивайте миксером несколько минут.
  2. Сахарную пудру соедините с загустителем.
  3. Добавьте эту смесь к сливкам и перемешайте все до густоты. Наконец добавьте кокосовую стружку и перемешайте все снова ложкой.
  4. Печенье измельчите в крошку.
  5. Выложите первый слой печенья на противень размером 24 на 34 сантиметра.
  6. Затем выложите джем и добавьте сливочную смесь.
  7. В таком же порядке выложите второй слой ингредиентов (печенье, джем, масса).
  8. Выложите все слои в третий раз. Сверху обильно посыпьте кокосовой стружкой.
  9. Поставьте торт в холодильник на несколько часов.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська