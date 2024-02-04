Возможно ли приготовить десерт за 20 минут: торт "Кокосовое облако" на скорую руку
4 февраля 2024, 20:41Читати новину українською
Источник:инстаграм szefowa_kuchni
Такой десерт идеально подходит для выходных, торт просто тает во рту. Его можно сделать всего за несколько минут и без лишних усилий.
Выходные должны быть ленивыми, беззаботными и сладкими. Есть идеальное кулинарное решение для завершения недели. Торт "Кокосовое облако" сладкий, воздушный, кремовый и кокосовый, а готовится всего за несколько минут.
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Рецепт торта "Кокосовое облако"
- Время: 25 минут
- Порций: 4
– 750 миллилитров сливок 30-36% сливок;
– 3 столовые ложки сахарной пудры;
– 90 грамм кокосовой стружки;
– 2 пакетика загустителя для сливок;
– 350 грамм печенья из какао;
– 300 грамм варенья.
Приготовление:
- Холодные сливки взбивайте миксером несколько минут.
- Сахарную пудру соедините с загустителем.
- Добавьте эту смесь к сливкам и перемешайте все до густоты. Наконец добавьте кокосовую стружку и перемешайте все снова ложкой.
- Печенье измельчите в крошку.
- Выложите первый слой печенья на противень размером 24 на 34 сантиметра.
- Затем выложите джем и добавьте сливочную смесь.
- В таком же порядке выложите второй слой ингредиентов (печенье, джем, масса).
- Выложите все слои в третий раз. Сверху обильно посыпьте кокосовой стружкой.
- Поставьте торт в холодильник на несколько часов.