Вихідні мають бути ледачими, безтурботними та солодкими. Є ідеальне кулінарне рішення для завершення тижня. Торт "Кокосова хмара" солодкий, пухкий, кремовий і кокосовий, а готується всього за кілька хвилин.
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Рецепт торта "Кокосова хмара"
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Холодні вершки збивайте міксером кілька хвилин.
- Цукрову пудру з'єднайте з загущувачем.
- Додайте цю суміш до вершків і перемішайте все до густоти. Нарешті додайте кокосову стружку і перемішайте все знову ложкою.
- Печиво подрібніть на крихту.
- Викладіть перший шар печива на деко розміром 24 на 34 сантиметри.
- Потім викладіть джем і додайте вершкову суміш.
- У такому ж порядку викладіть другий шар інгредієнтів (печиво, джем, маса).
- Викладіть всі шари втретє. Зверху рясно посипте кокосовою стружкою.
- Поставте торт у холодильник на кілька годин.