Вихідні мають бути ледачими, безтурботними та солодкими. Є ідеальне кулінарне рішення для завершення тижня. Торт "Кокосова хмара" солодкий, пухкий, кремовий і кокосовий, а готується всього за кілька хвилин.

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Рецепт торта "Кокосова хмара"

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 4

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Приготування:

  1. Холодні вершки збивайте міксером кілька хвилин.
  2. Цукрову пудру з'єднайте з загущувачем.
  3. Додайте цю суміш до вершків і перемішайте все до густоти. Нарешті додайте кокосову стружку і перемішайте все знову ложкою.
  4. Печиво подрібніть на крихту.
  5. Викладіть перший шар печива на деко розміром 24 на 34 сантиметри.
  6. Потім викладіть джем і додайте вершкову суміш.
  7. У такому ж порядку викладіть другий шар інгредієнтів (печиво, джем, маса).
  8. Викладіть всі шари втретє. Зверху рясно посипте кокосовою стружкою.
  9. Поставте торт у холодильник на кілька годин.