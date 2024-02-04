Выходные должны быть ленивыми, беззаботными и сладкими. Есть идеальное кулинарное решение для завершения недели. Торт "Кокосовое облако" сладкий, воздушный, кремовый и кокосовый, а готовится всего за несколько минут.
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Рецепт торта "Кокосовое облако"
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Холодные сливки взбивайте миксером несколько минут.
- Сахарную пудру соедините с загустителем.
- Добавьте эту смесь к сливкам и перемешайте все до густоты. Наконец добавьте кокосовую стружку и перемешайте все снова ложкой.
- Печенье измельчите в крошку.
- Выложите первый слой печенья на противень размером 24 на 34 сантиметра.
- Затем выложите джем и добавьте сливочную смесь.
- В таком же порядке выложите второй слой ингредиентов (печенье, джем, масса).
- Выложите все слои в третий раз. Сверху обильно посыпьте кокосовой стружкой.
- Поставьте торт в холодильник на несколько часов.