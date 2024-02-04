Выходные должны быть ленивыми, беззаботными и сладкими. Есть идеальное кулинарное решение для завершения недели. Торт "Кокосовое облако" сладкий, воздушный, кремовый и кокосовый, а готовится всего за несколько минут.

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Рецепт торта "Кокосовое облако"

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

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Приготовление:

  1. Холодные сливки взбивайте миксером несколько минут.
  2. Сахарную пудру соедините с загустителем.
  3. Добавьте эту смесь к сливкам и перемешайте все до густоты. Наконец добавьте кокосовую стружку и перемешайте все снова ложкой.
  4. Печенье измельчите в крошку.
  5. Выложите первый слой печенья на противень размером 24 на 34 сантиметра.
  6. Затем выложите джем и добавьте сливочную смесь.
  7. В таком же порядке выложите второй слой ингредиентов (печенье, джем, масса).
  8. Выложите все слои в третий раз. Сверху обильно посыпьте кокосовой стружкой.
  9. Поставьте торт в холодильник на несколько часов.