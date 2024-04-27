Пригодится, как только станет жарко: делаем мороженое из двух бананов
27 апреля 2024, 23:56Читати новину українською
Источник:ВВС Food
Уже в скором времени на улице станет жарко, и каждый из нас будет искать способ хоть как-то проглотить свежести и прохлады. Мороженое – одно из самых популярных средств, и его легко можно сделать самому.
Банановое мороженое – это просто находка, когда за окном ярко светит солнце. На его приготовление нужно совсем мало времени, а украсить или дополнить вкус можно чем угодно.
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Рецепт бананового мороженого
Время: 10 минут + замораживание
Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 больших твердых банана.
Приготовление:
- Застелите посуду бумагой для выпечки.
- Бананы почистите и нарежьте кусками по 1 сантиметру.
- Выложите в один слой и поставьте в морозилку на 4– 6 часов, или же на ночь.
- Поместите бананы в кухонный комбайн и взбейте в состояние густого пюре.
- Украсьте любимыми приложениями и вкушайте.
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