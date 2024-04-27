Банановое мороженое – это просто находка, когда за окном ярко светит солнце. На его приготовление нужно совсем мало времени, а украсить или дополнить вкус можно чем угодно.
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Рецепт бананового мороженого
Время: 10 минут + замораживание
Порций: 4
Приготовление:
- Застелите посуду бумагой для выпечки.
- Бананы почистите и нарежьте кусками по 1 сантиметру.
- Выложите в один слой и поставьте в морозилку на 4– 6 часов, или же на ночь.
- Поместите бананы в кухонный комбайн и взбейте в состояние густого пюре.
- Украсьте любимыми приложениями и вкушайте.
Приятного аппетита!