Банановое мороженое – это просто находка, когда за окном ярко светит солнце. На его приготовление нужно совсем мало времени, а украсить или дополнить вкус можно чем угодно.

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Рецепт бананового мороженого

Время: 10 минут + замораживание

Порций: 4

Приготовление:

  1. Застелите посуду бумагой для выпечки.
  2. Бананы почистите и нарежьте кусками по 1 сантиметру.
  3. Выложите в один слой и поставьте в морозилку на 4– 6 часов, или же на ночь.
  4. Поместите бананы в кухонный комбайн и взбейте в состояние густого пюре.
  5. Украсьте любимыми приложениями и вкушайте.

Приятного аппетита!