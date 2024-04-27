Бананове морозиво – це просто знахідка, коли за вікном яскраво світить сонце. На його приготування потрібно зовсім мало часу, а прикрасити або доповнити смак можна чим завгодно.
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Рецепт бананового морозива
Час: 10 хвилин + заморожування
Порцій: 4
Приготування:
- Застеліть посуд папером для випікання.
- Банани почистіть та наріжте шматками по 1 сантиметру.
- Викладіть в один шар та поставте у морозилку на 4 – 6 годин, або ж на ніч.
- Помістіть банани у кухонний комбайн та збийте до стану густого пюре.
- Прикрасьте улюбленими додатками та смакуйте.
Смачного!