Бананове морозиво – це просто знахідка, коли за вікном яскраво світить сонце. На його приготування потрібно зовсім мало часу, а прикрасити або доповнити смак можна чим завгодно.

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Рецепт бананового морозива

Час: 10 хвилин + заморожування

Порцій: 4

Приготування:

  1. Застеліть посуд папером для випікання.
  2. Банани почистіть та наріжте шматками по 1 сантиметру.
  3. Викладіть в один шар та поставте у морозилку на 4 – 6 годин, або ж на ніч.
  4. Помістіть банани у кухонний комбайн та збийте до стану густого пюре.
  5. Прикрасьте улюбленими додатками та смакуйте.

Смачного!