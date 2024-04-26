Кроме того, что этот вафельный торт порадует гостей, он еще и вернет их в детство. Этот вкус невозможно забыть, и Пасха – уместный шанс всем о нем напомнить.
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Рецепт вафельного торта
Время: 30 минут + ночь
Порций: 8
Приготовление:
- Масло комнатной температуры взбиваем миксером. Добавляем сгущенное молоко и еще раз взбиваем, пока крем не станет воздушным.
- Делим крем на две части и добавляем к одному немного соли.
- Перемазываем вафли, чередуя крем.
- Затем тщательно смазываем стороны торта.
- Орехи надо измельчить. После этого украшаем ими стороны торта.
- Отправляем его на ночь в холодильник, чтобы хорошо пропитался.
Приятного аппетита!