Кроме того, что этот вафельный торт порадует гостей, он еще и вернет их в детство. Этот вкус невозможно забыть, и Пасха – уместный шанс всем о нем напомнить.

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Рецепт вафельного торта

Время: 30 минут + ночь

Порций: 8

Приготовление:

  1. Масло комнатной температуры взбиваем миксером. Добавляем сгущенное молоко и еще раз взбиваем, пока крем не станет воздушным.
  2. Делим крем на две части и добавляем к одному немного соли.
  3. Перемазываем вафли, чередуя крем.
  4. Затем тщательно смазываем стороны торта.
  5. Орехи надо измельчить. После этого украшаем ими стороны торта.
  6. Отправляем его на ночь в холодильник, чтобы хорошо пропитался.

Приятного аппетита!